Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13