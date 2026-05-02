Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

