Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto