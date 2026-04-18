Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 18 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey