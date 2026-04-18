Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 18 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

