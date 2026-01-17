Sábado, 17 de Enero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

El clima en Tonalá para este sábado 17 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 18 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

