Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

