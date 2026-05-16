Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 14%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan