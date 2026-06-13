Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 13 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

