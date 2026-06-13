Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 13 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga