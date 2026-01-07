Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 7 de enero anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

