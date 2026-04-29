Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala