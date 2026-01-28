Miércoles, 28 de Enero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este miércoles 28 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

