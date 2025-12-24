Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 24 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

