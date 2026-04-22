Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 22 de abril informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

