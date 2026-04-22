Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 22 de abril informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún