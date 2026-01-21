Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 21 de enero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 7% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

