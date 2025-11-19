Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 19 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

