Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

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