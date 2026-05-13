Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 13 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 26%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala