Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este martes 7 de abril determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

