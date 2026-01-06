Martes, 06 de Enero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este martes 6 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

