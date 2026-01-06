Martes, 06 de Enero 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 6 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

