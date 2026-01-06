Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 6 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

