Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este martes 30 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Ciudad de México