Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este martes 30 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

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Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

