Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 30 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

