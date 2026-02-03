Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este martes 3 de febrero informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 4 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

