Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 28 de octubre prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 30 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

