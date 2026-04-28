Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

