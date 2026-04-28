Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún