Martes, 23 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este martes 23 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones