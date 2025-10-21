Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 21 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

