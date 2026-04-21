Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este martes 21 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala