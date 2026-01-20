Martes, 20 de Enero 2026

Jalisco

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

