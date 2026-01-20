Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este martes 20 de enero prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

