Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 19 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala