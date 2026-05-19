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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este martes 19 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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