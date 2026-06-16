Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla