Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 16 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

