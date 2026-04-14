Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este martes 14 de abril determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 14%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

