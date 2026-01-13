Martes, 13 de Enero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

