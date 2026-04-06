Lunes, 06 de Abril 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 6 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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