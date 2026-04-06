Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 6 de abril prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

