Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 5 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11