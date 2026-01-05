Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 5 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

