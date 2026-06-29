Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 30 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

