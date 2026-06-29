Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 30 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún