Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

