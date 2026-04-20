Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 20 de abril informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa