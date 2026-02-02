Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 2 de febrero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

