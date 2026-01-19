Lunes, 19 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este lunes 19 de enero prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

