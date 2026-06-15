Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

