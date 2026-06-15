Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún