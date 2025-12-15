Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 15 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

