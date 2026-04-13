Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este lunes 13 de abril determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala