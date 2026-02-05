Jueves, 05 de Febrero 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 5 de febrero informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

