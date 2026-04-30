Jueves, 30 de Abril 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 30 de abril informa que estará con nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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