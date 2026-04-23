Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México