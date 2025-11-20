Jueves, 20 de Noviembre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este jueves 20 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

