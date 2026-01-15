Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 15 de enero informa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

