Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 8 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

