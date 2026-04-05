Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

