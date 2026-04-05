Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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