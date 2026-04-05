Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa