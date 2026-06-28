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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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