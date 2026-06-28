Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 28 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos