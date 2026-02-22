Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 22 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

