Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este domingo 21 de diciembre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13